23. aprilli Postimees kirjutas põhjalikult residentuuri probleemidest, mis selgusid eriarstide väljaõppe kohta valminud Praxise analüüsist. Nagu nooremarstid ise tõdevad, on need murekohad juba varasemalt teada nii neile endile kui ülikoolile. Ja tegelikult ka riigile. Uuringuga pandi kõik probleemid formaalselt paberile ning katel sai kuuma juurde.

Kui end piltlikult väljendada, siis oleme tõesti residentuuri katla ümber aastaid tantsinud. Ülikool on kutsunud arst-residente tantsule ja tantsinud ka sotsiaalministeeriumiga, et katel üle ei keeks ja murekohad leiaksid lahenduse. Ka meie jaoks on tähtis pakkuda arst-residentidele kvaliteetseid residentuuriprogramme.

Me teeme selle nimel iga päev tööd. On murekohti, mille lahendamine on meie võimuses ja millega me juba tegeleme, ja on ka neid, mille juured ulatuvad ülikoolist kaugemale. Siiski jäävad pilgud ainult ülikooli peale, sest ülikoolile on seadusega antud privileeg Eestis residentuuriõpet korraldada.