Elu on näidanud, et Venemaaga seotud suured lootused kipuvad pigem luhtuma. Olgu või lõppeva kümnendi algusaastail, kui Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline viisavabadus ei paistnud sugugi ilmvõimatu perspektiivina. Vene turistid lammutasid aasta-aastalt külastusrekordeid ning Värska spaas oli domineeriv keel vene keel.

Piisas aga Krimmist ja praegu ei ole viisakas seltskonnas paslik viisavabadusest rääkida. Tõsi, puhkajaid on hakanud Venemaalt jälle rohkem käima, kuid sanktsioonide aastad on sealset keskklassi tublisti vaesemaks teinud, mistõttu pole väljasõit Eestisse enam nii enesestmõistetav.

Samas avardaks piiriülene vaba suhtlemine piiriäärsete inimeste ettevõtlusvõimalusi, ja ma ei pea siinjuures silmas imeodava Vene kütusega hangeldamist, millele maksu- ja tolliamet ammu piiri peale pani. Jutt käib mõlemal pool piiri olevast kohalikust toitlustusest, turismist, teenindusest, mis praegu küll ei sure, kuid võib ka küsida, et mis elu see on.

Koostöö kahe piirinaabri vahel on käinud piirile vaatamata. Ent alati on see seotud mõne projekti või abiprogrammiga. Me peaksime ükskord aga nii kaugele jõudma, et elu saaks siin käia ka ilma abiprogrammideta. Piiriäärsetele inimestele pole vaja mitte niivõrd järjekordset kala (mis võib ju maitsev olla), vaid eelkõige õnge, et ise oma purakaid püüda.