ekingis ja teistes Hiina linnades tuli linale Nõukogude-vastane film, mida ametlik mauistlik propaganda nimetab dokumentaalfilmiks. Selle autorid on kasutanud igasuguseid kaasaegse filmimontaaži trikke Nõukogude-Hiina piiril asetleidnud sündmuste võltsimiseks. Nii näiteks demonstreeritakse episoode, mis on filmitud Nõukogude Liidu piiri korduva rikkumise ja piiririkkujate Nõukogude territooriumilt tagasilöömise ajal. Seda aga esitatakse kui Hiina elanikkonna väljakihutamist teistelt maadelt. Diktoritekstis korratakse Mao Ze-dongi kliki absurdseid pretensioone Nõukogude Ida-Siberi ja Kaug-Ida ulatuslikele aladele.

Kaadriga, mis näitab suures plaanis kuuliga läbilastud Nõukogude kiivrit viieharulise tähega, kaasneb diktoritekst, mis on tulvil ähvardusi nõukogude rahva aadressil.

Ilmselt on see võltsing mõeldud selleks, et õhutada viha Nõukogude Liidu vastu, juurida hiina rahva teadvusest välja sõprus- ja tänutunne nõukogude inimeste suhtes. Filmi autorid kasutavad jultunult ära Hiina elanikkonna teadmatust. Pekingi juhid varjavad hiinlaste eest igati Nõukogude valitsuse jõupingutusi olukorra normaliseerimiseks Nõukogude-Hiina piiril.