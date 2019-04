Mulle kui 80ndate lõpus sündinule ja nõukogude aega mitte tundvale inimesele ei ole maakondadel mingit olulist tähendust. Noore inimesena, kes on 18 aastat elanud pisikeses Loksa linnas, järgmised kaheksa Eestimaa pealinnas ning nüüd ligi kuus aastat Matsalu rahvuspargis, ei tunne ma tugevat seost ühegi maakonnaga ega tunne, et see «piir» piiraks kuidagi minu liikumisi, dikteeriks, kus pean käima ametlikke asju ajamas või oma meelt lahutamas. Olen Eestis sündinud ning pean end eestimaalaseks, mitte harjukaks või veel vähem Kuusalu kihelkonna esindajaks.