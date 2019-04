A. H. Tammsaare ligi saja aasta tagune lugu on ka tänapäeva Eestis aktuaalne. Meie igapäevane eluolu võib olla küll tundmatuseni muutunud, kuid põlvkondadevahelised probleemid väärtushinnangute üle on üllatavalt sarnased. Ka praegu on paljud valu ja vaevaga ehitatud isatalud küsimuse ees, mis neist edasi saab, kirjutab Advokaadibüroo Ellex Raidla partner Risto Vahimets.