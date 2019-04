Meenutagem, et presidendivalimiste esimene voor oli 31. märtsil ning 39 kandidaadi seast said kõige suurema häältesaagi Zelenskõi (30,24 protsenti ehk 5,7 miljonit häält) ja ametis olev president Petro Porošenko (15,95 protsenti ehk kolm miljonit häält). Porošenkole oli kõige olulisem jõuda lõppvooru ning edestada oma peamist rivaali, endist peaministrit Julia Tõmošenkot (2,5 miljonit häält). Senine president täitis mõlemad ülesanded, kuid ilmselgelt eksis, alahinnates rahva meelsust, mis muutus Zelenskõi toetuseks, ning arvates, et just Tõmošenko elimineerimine teeb talle lõppvooru võitmise võimalikuks.