Tekkinud emotsionaalne olukord on ebaloomulik, kurnav ja lõhkuv. Valituse loojate sõnad sidusast või lahkest Eestist on õõvastavalt õõnsad, sest vastuolu sõnade-tegude vahel üha süveneb, kirjutab Evelyn Sepp.

Mis on sellise retoorika – ei, mitte sõnade, vaid ikka reaalsuse taga päriselt? See on vägivalla varjatud õigustamine, normaliseerimine ja tegelike ohvrite – kõigi Eesti inimeste, kelle väärtussüsteem on juba uude sajandisse või riigikorda üle tulnud – abi ja toeta jätmine. See on ühiskondliku umbsuse ja ebaõigluse süvendamine.