Berit Nuka FOTO: Postimees.

Selle nädala esimestel tundidel pidas Soome Sotsiaaldemokraatlik Partei eesotsas oma juhi Antti Rinnega pidu – nad olid võitnud parlamendivalimised.

Mis siis, et tulemus oli kehvem, kui küsitlused ennustasid veel kõigest mõni päev varem, ning koguni palju kehvem, kui selle aasta alguses. Mis siis, et lähim jälitaja, parempopulistlik Põlissoomlaste partei oli kõigest ühe saadikukoha ja 0,2 protsendipunkti kaugusel. Mis siis, et ees seisavad ilmselt keerulised valitsuskõnelused. Ning mis siis, et erakond on suures hädas uute toetajate leidmisega.

Just see viimane peaks sotse eriti muretsema panema. Jah, nad võitsid küll esimest korda üle 20 aasta Soome valimised, kuid vanaviisi jätkates näib lootus nelja või kaheksa aasta pärast võitu korrata üsna napp. Keskmine sotsiaaldemokraate toetav soomlane on pensionieelik ning keskmine liige veel eakam.

See aga tähendab, et kunagi suure osa töötavate inimeste loomulik valik olnud erakond keskendub nüüd pensionitest rääkimisele ning näib olevat täielikus teadmatuses sellest, et tööelu on muutunud – enam ei ole inimesed aastakümneid samas ametis, täites täpselt sama ülesannet.

Nii tundubki 20. või 30. eluaastates tööl käivale inimesele palju parema valikuna Roheline Liit või Vasakliit, mis tegid neil valimistel korraliku tõusu – seejuures pealinnas Helsingis võtsid rohelised võidu, saades peaaegu veerandi kõigist häältest.

Kui sotsid tahavad püsima jääda suure parteina, peavad nad kiiresti välja mõtlema, kuidas õppida kõnelema sama keelt uue valijate põlvkonnaga. Ehk oleks alustuseks abi välisest värskendusest. Käis ju partei käsi üldse kõige paremini siis, kui ametiühingu taustaga, sotside keskmise valijaga sama vana Antti Rinne haiguse ajal vedas erakonda selle aseesimees, 33-aastane Sanna Marin.

Hädas noorte poolehoiu võitmisel pole sotsid muidugi üksi, sama probleemi ees on teisedki 20. sajandi hakul sündinud Soome ajaloolised suurparteid Koonderakond ja Keskerakond.