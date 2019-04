Pariisi bourgeois elite’ist pärinev Michel Aupetit sai preestripühitsuse ebatavaliselt küpses eas, 44-aastasena. See, et ta pärast seda peapiiskopiks tõusis, on veelgi tavatum. Üks kõrge lennu põhjuseid peitub eelnevas ametis: ta oli arst.