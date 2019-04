Visiidi positiivne tulemus on eesti keele comeback rahvusvahelisel areenil, leiab kolumnist Ivan Makarov.

Visiidi vaieldamatu pluss on see, et Eesti Vabariigi president võttis Kremlisse kaasa eesti keele. Vladimir Putin sai tunda kauni keele puudutust – keele, mida üritatakse Vene Maailma kontseptsiooni abil välja juurida eesti keele enda kodus.