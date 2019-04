Impeerium lagunes 20. sajandil kahel korral, 1917. ja 1991. aastal, ja on usutav, et 21. sajandil ootab ees kolmas, viimaseks jääv vaatus. Juba on näha teada-tuntud eeldusi: eri piirkondade inimesed astuvad aina agaramalt kaitsma oma kodanikuõigusi ja seisavad vastu impeeriumi keskuse omavolile, kirjutab vene poliitikavaatleja Vadim Štepa.