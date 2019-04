Majade lood on tihedalt seotud sündmuste ja inimeste mälestustega. 1990ndate algul oli Eesti saatkond Moskvas just see koht, kus mõned laguneva Nõukogude Liidu pealinna ülikoolides õppinud tudengid kasutasid nutikalt ära kohati dramaatilist olukorda ja panid just selle hoone ühes toakeses aluse hilisemale Baltimaade suurimale uudisteagentuurile Baltic News Service (BNS).