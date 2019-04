Eesti põhiseaduse üks läbiv põhimõte on selles, et oluliste otsuste tegemisel on ikka kaks omavahel sõltumatut otsustajat. Mina tõlgendaksin põhiseaduse mõtet siinkohal nii: et president peab püüdma teha kõigi tema käsutuses olevate vahenditega kandidaatide julgeoleku- ja tervisekontrolli. On muidugi selge, et kahe päeva jooksul seda ammendavalt teha ei ole võimalik. Aga kõik kodanikud ja asutused, kellel on ministrikandidaatide kohta selliseid teadmisi, mis nende arvates võiksid olla põhjuseks, miks inimene ei tohiks olla minister, peaksid otsekohe ja enda algatusel sellest presidendile teada andma, isegi kui muidu on tegemist n-ö salastatud infoga.