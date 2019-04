Ja siis, kas selle pressika käigus või veidi hiljem, näiteks Venemaa välisministeeriumi pressiteatena, või hoopis infolekkena «Kremlile lähedal seisvatele inimestele» vihjates juhtub läbi ajakirjanudse SEE. See, et antakse teada, et Putin lubas midagi. Ükskõik mida. Piirilepingu peatset ratifitseerimist, Pätsi auraha tagastamist, igaküldset toetust ÜRO julgeolekunõukogu ajutise liikme hääletamisel. Absoluutselt pole vahet, mida, aga peamine et jääb kõlama – Kreml tegi hea tahte žesti.