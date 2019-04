Põhilöögi andis oma konkurendile siiski Petro Porošenko ise, kes kirjutas ümber terve draama, muutes selle farsiks. Kõik algas sellest, kui Volodõmõr Zelenskõi kutsus Petro Porošenko 19. aprilliks olümpiastaadionile debatile. Porošenko oli nõus. Siis tungis Ukraina president 11. aprillil ootamatult telekanali 1+1 otseeetrisse ja nõudis, et Zelenskõi tuleks stuudiosse diskuteerima. Volodõmõr Zelenskõi helistas seepeale Pariisist ja andis teada, et valmistub kohtuma Macroniga ega suuda tunni ajaga kuidagi Kiievisse jõuda. Siis nõudis Petro Porošenko, et Volodõmõr Zelenskõi ilmuks debatiks staadionile juba pühapäeval, 14. aprillil. Zelenskõi vastas, et tuleb staadionile, nagu varem kokku lepitud, 19. aprillil. Ometi saabus Petro Porošenko 14. aprillil olümpiastaadionile, kus konkurenti ära ootamata alustas debati asemel enda pressikonverentsi. Jääb üle oodata, millega vastab sellisele käigule Volodõmõr Zelenskõi.