Mina sain oma keele emalt. Just nii, nagu see sõna kõlabki – ema keele. Mu ema on pärit Tartust, tema ema, vanaema ja vanavanatädid tulid kunagi Tartusse Alatskivilt, kust nad tõid endaga keele kaasa. Algul oli see saksa keel, hiljem eesti keel, aga paljude saksa sõnadega. Nad olid parajad kadakad.