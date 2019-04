Pariisi Jumalaema kiriku põlengut kustutas 500 päästjat – seda on sama palju kui meil Eestis on ühes ööpäevas kutselisi ja vabatahtlikke päästjaid valves kokku, kirjutab Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Nii nagu praegu kahtlustatakse Jumalaema kiriku põlengu põhjusena renoveerimistöid, on ka Eestis ajaloolisi või väärtuslikke hooneid süttinud hooletu remonttöö tõttu. Näiteks 2003. aastal põles Draamateater metallilõikurist lendu läinud sädeme tõttu. Kolm aastat hiljem oli õnneks suhteliselt väike põleng vastrenoveeritud Estonia teatris. Mullu juunis oli suur tulekahju Põhja-Tallinnas viimases ehitusjärgus olevates Volta loftides ja ka siis kahtlustati põlengu tekkepõhjusena just ehitustöid. 2018. aastal käisime 50 korda ehk sisuliselt kord nädalas ehitustöödest tekkinud põlengut kustutamas ja kõik need põlengud saanuks ära hoida.