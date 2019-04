Homme peaks avalikkuse ette jõudma eriuurija Robert Muelleri raporti sisu. Mueller uuris 22 kuud USA presidendi Donald Trumpi võimalikku seotust Venemaaga ja Venemaa sekkumist USA valimiskampaaniasse. Seni on raportist näha olnud üksnes neli lehekülge, mis ei näita Trumpi seost Venemaaga kampaania ajal. Küll aga leiab raport, et Venemaa sekkus USA valimiskampaaniasse. Trumpi süütust on oma kirjas üle korranud ka justiitsminister William P. Barr.