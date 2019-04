Igor Kolomoiskõis pole midagi hirmsat. Aastal 2014, kui Ida-Ukrainas läksid riigiametnikud ja miilitsad massiliselt venemeelsete poolele üle, Kiievis oli segadus ning peastaabis viskasid kindralid poliitikute kõned lihtsalt hargile (nii on üks tuttav poliittehnoloog kinnitanud), oli Kolomoiskõi see, kes hakkas moodustama vabatahtlike pataljone, mis venelaste pealetungi seiskasid, ja pani välja pearaha separatistide eest. Ta tegi sel hetkel rohkem ära kui Porošenko. Muidugi aetakse Ukrainas poliitikat vaid rikastumise nimel ja iga poliitiku taga seisab oligarhide grupp. Selle viimase pärast oli nui neljaks vaja lahti saada Mihheil Saakašvilist.

Ütleme nii, et kui teile pistetaks nina alla kaks väliselt sarnast toodet, ent üks on väsinud, määrdunud ja ära nätsutatud pakendis ning teine puhtas pakendis, siis eelistataks ilmselt teist. See ongi ülemaailmne fenomen. Inimesed on tüdinud vanast establishment’ist ja nad ei taha seda, ükspuha, kui intensiivse PR-pingutusega neile seda ka peale surutakse. Paljud aga ei taha samas ka uut proovida, sest see on liiga hirmutav. Teisisõnu: olgu pealegi lontrus, ent see-eest tuttav lontrus.