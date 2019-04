Vilja Kiisler FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Jaak Madison ja Henn Põlluaas on parimad näited selle kohta, kuidas täiesti hullu juttu saab ajada väliselt rahulikult, mõõdetultki, räigeid sõnu kasutamata – niimoodi kõneldu jahmatab rohkemgi, sest suure hulga publiku meelest on kõik justkui korras.

Pärast eilset pikka intervjuud Jaak Madisoniga mõtlesin, et äkki on isegi parem, kui EKRE omad lärmavad ja räuskavad – siis on vähemalt kohe selge, mille ja kellega tegu. Madison ei tõstnud kordagi häält, ei solvanud ajakirjanikku, ei kasutanud ühtegi vänget väljendit – kuid kõneldu sisu oli sama õõvastav kui Mart ja Martin Helme pühapäevased raadiosaated.

Kust ometi pärineb EKRE omade ettekujutus Euroopa Liidust, mõtlesin Madisoni kuulates. Loomulikult mitte Euroopa Parlamendist – ja see on isegi loomulik, nad pole seal ju veel ise kordagi olnud. Ent kust nad ikkagi ammutavad informatsiooni Euroopa Liidu ja selle toimimise kohta? Pakun, et sõsarparteide infovoogudest, eurovastastest sotsiaalmeediagruppidest, kus levitatakse «alternatiivseid fakte», st väljamõeldisi, ja jumal teab, kust veel. See on umbes sarnane viis ennast asjadega kurssi viia nagu lugeda näiteks Postimeest Uute Uudiste või Objektiivi vahendusel – kasutatava teksti või intervjuu sisu või mõte ei huvita ümbertõlgitsejaid vähemalgi määral. Nad ajavad oma asja ja kasutavad ajakirjanduslikku sisu lihtsalt... inspiratsiooniallikana, kui viisakalt väljenduda. Koer suhtub puu juures jalga tõstes puusse adekvaatsemalt kui EKRE kanal ajakirjandusse.

Mulle tundub, et ka Euroopa Liit ei huvita EKRE-t. Sest kui huvitaks, siis nad vaevuksid ennast kas või natukene kurssi viima, kuidas see töötab. Madison on küll mõne inimese ja fraktsiooni nime ära õppinud, aga mingit kõige ähmasematki pilti tal Euroopa Liidu toimimisest ei ole. Südamerahus teatas ta, et pole lugenud Macroni kirja Euroopa kodanikele, sest «iga föderalisti ja globalisti» mõtteavaldust ei jõudvat tähele panna. Mugavad sildid, aga mida need peaksid tähendama, näis Madisonile endalegi segane. Kus on see föderaliseerumine, mille vastu on otsustatud olla, ei selgunud.

Ehk oleks palju tahetud, et Madison ja teised EKRE omad lõpuni mõtleks, mida tähendab see meile EL-is ja NATO-s, kui Eesti asubki Poola ja Ungari teele, kuid nõnda palju võiks ehk ikka soovida, et nad teaksid, mis Poolas ja Ungaris toimub. Ent sellegi kohta ammutavad nad informatsiooni ilmselt paremradikaalidest sõsaratelt-velledelt, kes on asjakohased «infovood» nende jaoks välja mõelnud. Loogilistest vasturääkivustest ja suutmatusest korraga ühele teemale keskenduda ma parem ei räägigi. Liberaalsus, liberalism ja liberaalne demokraatia on segamini nagu puder ja kapsad. Aga kuna Madison ei sõima liberaste ja liberalissimusi, ei pane keegi seda õieti tähelegi. Muide, ta kordab nagu möödaminnes seda, mida Martin Helme ütles Deutsche Wellele – et paremradikaalid on peavool. Aga te olete juba harjunud, mis?

Riigikogu uus spiiker Henn Põlluaas ei tõsta samuti häält ega solva justkui kedagi. Ometi on ta paari intervjuuga suutnud halvustada ja alandada kõiki vähemusi, ta on mõnuga ETV stuudios demonstreerinud sedasama žesti, mille tegi Ruuben Kaalep riigikogus. Ka tulevane maaeluminister Mart Järvik ei kasutanud stuudios räigeid sõnu, aga ometi jagas ta alles märtsikuus postitust, mis teatab, et Eesti riiki juhivad salajuudid ja sionistid, et Toomas Hendrik Ilves ja Siim Kallas olevat juudid ega seisvat seega Eesti huvide kaitsel. Ta ei paista ise üldse aru saavatki, mida ta tegi. Kuna keegi vist ütles talle, et nüüd enam niimoodi ei saa, siis teatas mees, et kustutas «piiripealsed» postitused ja ei kavatse selliseid enam teha. Ja kõik on justkui korras. On või? Päriselt ka?

Jaak Madison, muide, ei taganenud eile põrmugi oma 2012. aasta blogipostitusest, millest kogu see natsitemaatika seostamine EKRE-ga alguse sai. «Ajalugu on mitmetahuline, ja see oli ka toonase postituse mõte,» ütles ta eile. «Võime leida negatiivseid ja väga positiivseid või vähemalt mingisuguseid neutraalseid aspekte eri režiimidel.» Pange siia kõrvale Ruuben Kaalep ja Kadri Vilba – millest me räägime? Kas hakkame päriselt ka arutama, kas Hitler oli väga hea või ainult hea väejuht? Või et kas ta tõmbas majanduse käima ja ehitas teid? Päriselt? See ongi demokraatia?

Konna keetmine on hea ja täpne kujund. Eesti avalik ruum on juba üsna ära keedetud ja veel kraadike või paar ei anna tundagi. Ainult et mis on selle asja mõte? Vabadus ja vabadused on midagi, millest keetjad ju ka ise ilma jäävad, kui keetmist jätkavad. Aga vabaduski on nende tõlgenduses muutunud mingiks roosaks lögaks, liberastide unenäoks. Mida nad tahavad? Seda, et inimene nutaks – nagu kordab Varro Vooglaid koos Markus Järviga: nuta, inimene? Nuta inimene, nuta naine, nagu parastab keegi mu Facebooki seinal.