EPA üliõpilastele rääkis sm. V. Grünberg teemal «Kirik kui pettuse, pimeduse ja rumaluse kants». Kõneleja väitis, et kõikide uskude aluseks on dogma, nagu oleks maailma loonud jumal umbes 7500 aastat tagasi. Teadus lükkab säärased väited ümber. Kuid see pole ainus usu dogma, mille on teadus kummutanud. Kogu piibel on tulvil ebausku, naiivsust ja vastuolusid. Kirik aga ei salli, et usklik hakkaks arutlema piibli üle.