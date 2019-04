Rahvastikuministri ametikoha taasloomine EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsuses on märgiline – kuid eeldatavasti kujuneb isamaalase Riina Solmani tegevuse sisu hoopis teistsuguseks, kui on olnud seniste rahvastikuministrite töö.

Seni on rahvastikuministrid – Urve Palo oli viimane, tema töö sel postil lõppes 2009 – tegelenud peamiselt rahvastikuküsimustega, suuremalt jaolt eestlaste ja venelaste suhetega, lühidalt: integratsiooniga. Edusamme sel alal pole Eestil ette näidata: Eesti riigil pole kujunenud ühtset, sõnastatud arusaamist, mida õieti venelastest tahetakse. Sõnastamata arusaam on siiski olemas: andku hääled, aga olgu vait.

Võimalik, et servapidi puutub Solmani tulevane töö ka sellesse, kuid peamiselt jahib sellega edasi keskerakondlane, haridusminister Mailis Reps – kelle ülesandeks saab tagada, et venelastel oleks edaspidigi põhjust Keskerakonna poolt hääletada. Teda toetab selles missioonis äsja Tallinna linnapeaks saanud Mihhail Kõlvart.

Riina Solman, pakun välja, hakkab olema eelkõige demograafia- ja iibeminister, kes esindab ja sõnastab valitsuses traditsioonilisi pereväärtusi, lasterohke pere mudeli eelisseisundit ning toetab EKREt «lillade» ja muude võimalikult suurt sündimust ohustavate nähtuste häbistamisel. Oma koosa saavad kiirelt kätte «radikaalsed feministid», homoseksuaalid (mis sest, et kahe samast soost vanemaga kooseludes – pereks ei tohi ju nimetada – kasvab hulk lapsi) ja surrogaatemaduse eestkõnelejad kui «emaka üürijad» ja inimkaubitsejad. Ühist keelt EKREga võib ette näha ka abordiküsimuses, sest abordi piiramises näevad konservatiivid vahendit sündimuse suurendamiseks.

Solmanist kujuneb lasterohkete perede kui Eesti riigi püsimise alustala eestkõneleja. Ema rolli hakatakse väärtustama valitsuse tasandil, soodustama ema võimalikult pikka lapsega kodus püsimist. Erinevalt EKREst hakkab Solman, pakun, ilusti ja inimlikult, naiseliku sarmi ja veenmisjõuga rääkima kõike seda, mida Helir-Valdor Seeder erakonna juhiks asudes ei osanud sõnastada teisiti kui rinde avamist magamistoas – mis kõlas labaselt. Solmani ülesanne on sõnastada riigi tungimine magamistuppa üllaks ettevõtmiseks, mis on meie riigi ja rahva elujõulisuse garant. Isamaa poolt on iibeministri ametikoha loomine igati loogiline samm.