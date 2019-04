Me oleme nagu olukorras, kus lisaks kallutatud ajakirjandusele saab rääkida kallutatud lekitamisest. Lekkeäri talutaks kindlasti paremini, kui need, kellele lekitusest kahju sünnib, oleksid veendunud, et sama tegevus kahjustab proprtsionaalslt ka nende huve, kelle eest oma saladusi ju kaitstakse, kirjutab ettevõtja Marek Strandberg Julian Assange'i vahistamise valguses.

Seitse aastat Ecuadori saatkonnas varju saanud Julian Assange on nüüd Briti võimude käes ja ootab kohtu ja seaduse meelevalda. On selge, et ulatuslik salastatud dokumentide avalikkuse ette toomine on muutnud riikide toimimist ja võimaldanud inimestel ka hoopis uue nurga alt mõista, mis toimub poliitiliste köökide pimedates taganurkades.