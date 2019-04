Kaitset vajavad ka need, kelle lähedaste vaated meile ei meeldi. Teie, kes te sõnades tahate olla ühiskonna liitjad, palun kandke see roll ka välja, kirjutab «süvariigi esindaja» Erkki Koort.

Kõik need kõned said teenitud aplausi nii saalist kui ka avalikust ruumist. Ometi on midagi justkui puudu, midagi ei klapi. Ei, sõnad ei mõjunud õõnsalt, sest need tulid südamest ja osa oli öeldud kirega. Aga ikkagi see «ei klapi»-tunne.