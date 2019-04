«149 päeva on jäänud 31. augustini» – sellise meeldetuletusega loosungid eesti ja vene keeles olid piketeerijatel kaasas meeleavaldusel Venemaa mereväe staabihoone ees. Oli 4. aprill 1994 ja ERSP kutsel olid juba kaheksandat esmaspäeva sadakond inimest piketeerimas Toompea 8 maja juures. Seda tehti päev enne Moskva lähistel algavat järjekordset Eesti-Vene läbirääkimiste vooru, et edastada läbirääkijatele oma sõnumid.

Kohal viibinud riigikogu aseesimees Tunne Kelam ütles ETA-le, et Eesti ei tee kõnelustel Venemaaga mingisuguseid järelandmisi, mis põlistaks moraalselt või poliitiliselt okupatsiooni... Eesti on vastu võtnud välismaalaste seaduse, mille alusel me võime humanitaarsetes küsimustes vastu tulla, ent põhiküsimustes Eesti ei taandu. Samas lisas ta, et Venemaal endal on võimatu Euroopa Nõukogusse astuda, kuni ta hoiab oma sõjaväge Eestis ja Lätis.