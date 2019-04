Osal inimestest on geneetiline soodumus teistest kauem elada. Pikema elu hind on aeglasem suguküpsuse saavutamine, kirjutab Tartu Ülikooli loomade füsioloogilise ökoloogia professor Peeter Hõrak.

Evolutsioon on pärilikkusaine rännak läbi põlvkondade, protsess, mille algatasid ürgpuljongis hulpivad replikaatorid miljardite aastate eest. Evolutsiooni käigus toimuvad pärilikkusaines pidevalt muutused ja vahel juhtub nii, et ühed geneetilised variandid osutuvad paljunemisel edukamateks kui teised. Seda paljunemiskiiruste erinevust nimetatakse looduslikuks valikuks. Evolutsioonil pole eesmärki ega sihti, kui selleks mitte lugeda iseka DNA kalduvust paljuneda.

Oma rännakul kasutab pärilikkusaine liikumisvahendina valgulisi kesti, nende hulgas meie surelikke kehasid. Need kulgemisvahendid on konstrueeritud ainult geenide levitamiseks, seepärast tuleb ka meie eluea varieeruvuse seletamisel lähtuda DNA vaatepunktist.

Teisisõnu, evolutsioonilises plaanis on inimese (ja iga teise olendi) eluiga tähtis vaid niivõrd, kuivõrd aitab pikem elu suurendada oma geneetilist esindatust järgnevates põlvkondades, st kohasust. See tähendab, et esmatähtis on elada nii kaua, et lapsed saaksid soetatud ja iseseisvaks kasvatatud, mis pärast saab, on vähem oluline.