Dagmar Lamp FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Kui Donald Trump mõni aasta tagasi võimule pääses, oli selge, et lõhestunud ühiskond näitab oma märke kõikjal. Nii tekkisid Washingtonis poppide baaride seintele, kus omal ajal veetsid uhkelt aega Obama administratsiooni töötajad, sildid, mis juhatasid Trumpi pooldajad uksest välja. Kümned Trumpi heaks töötavad vallalised leidsid end ühtäkki olukorrast, kus neil oli küll võim, raha ja prestiižne töökoht, kuid kohtinguportaalides õnnistati neid liiga sageli sõimuga ning kaaslasi oli raske leida.

Eestis oleme jõudnud samasugusesse olukorda. Tinderis ringi vaadates on sulaselge, et viha täis inimesed toovad oma vaateid juba profiilil jõuliselt esile, kirudes pagulasi ja homosid ning hüüdes, et nemad on kohe kindlasti «Eesti eest». Õhus on tunda vaenu, hirmu ja viha ning see on imbunud Facebooki seinalt kohtingumaailma, kus selle koht tegelikult olema ei peaks.

Iga suhteekspert teab, et edukaks suhteks on oluline maailmavaadete kattuvus – vähemalt mingil määral. Samuti teab aga vallaline, et edukaks flirdiks on vaja säilitada mängulisus ja rõõm. Jah, te peaksite üksteist aegamisi tundma õppima, looma siduspunkte, ühiseid toredaid mälestusi ning aegamisi ilmnevad ka asjad, milles te erinete. Ühiste jagatud hetkede baasilt on märksa lihtsam potentsiaalse partneri maailmanägemusest aru saada ning ehk olla valmis sellekski, et olete mõnes küsimuses eri meelt. Sest lõppeks on poliitvaade vaid üks tahk sellest, mis teeb sinust sinu. Kui suurt rolli peaks see mängima, kui tahame leida kallimat, kellega jagada igapäeva?

Praegu on aga liberaalsema maailmavaatega vallalised hädas, kuna emotsionaalselt ja poliitiliselt laetud õhkkonnas on üliraske püüda flirtimistantsu tantsida. Nii näiteks ajasin hiljuti juttu pealtnäha väga toreda härraga, kuid kui jutt läks sellele, mis võiks olla järgmine reisisihtkoht, plahvatas ta, kui mainisin, et olen alati igatsenud Pariisi minna. Järgnes pikk tiraad pagulaspoliitika ja immigrantide teemal, mis jahutas igasuguse soovi edasi suhelda. Õnneks muidugi, jah, tagas see, et kumbki meist ei raisanud enam teineteise peale aega.