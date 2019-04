Trooja hobuse lugu on kõigil koolipõlvest meeles. Troojalased ise veeretasid justkui kingituseks saadud hiiglasliku puuhobuse oma linna, teadmata, et selle sees olid peidus kreeklastest sõdalased, kes hiilisid öösel välja ja avasid ründajatele väravad. See õpetliku müüdi mõte on meieni kandunud läbi kolme aastatuhande: kardan kreeklasi, isegi neid, kes toovad kingitusi.