Aasta 2017, Addis-Abeba, Etioopia. Tulnukate kosmosesõidukit meenutav Aafrika Liidu peakorter oli valminud viis aastat tagasi. Kõrgtehnoloogiline maja koos kõrgtehnoloogilise arvutisüsteemiga oli Hiina rahva kingitus Aafrikale. Tähelepanelikud inimesed märkasid aga anomaaliat: igal ööl kesköö ja kella kahe vahel, kui maja oli tühi, ümisesid serverid töökoormuse all. Asja uurides selgus, et igal ööl tehti Aafrika Liidu andmetest koopia ja saadeti Shanghaisse. Hiina riik ja arvutisüsteemid paigaldanud firma Huawei loomulikult eitasid kõike, ent Aafrika Liidu juhte see ei veennud. Lisaks arvutisüsteemide väljavahetamisele kontrollisid Alžeeria ja Etioopia eriteenistused ka ruume peidetud mikrofonide avastamiseks. Väidetavalt neid ka leiti.