Parem varblane peos kui tuvi katusel – see vanasõna illustreerib ilmekalt perspektiiviteoorias (Prospect Theory) välja toodud tendentsi eelistada väikest kindlat võitu suurele ja riskantsele võiduvõimalusele. Lisaks näitlikustab see ka teist inimloomuse eripära, mis hakkab II samba ümber toimuvat mõjutama – «KOHE!» on alati kõige olulisem hetk. Tuleviku minasse suhtume praktiliselt kui võõrasse inimesse. Päris mina on see, kes elab praeguses hetkes. Päris mina vajab lisaraha just praegu. Las see teine tegelane klatib krediitkaardi võlgu tulevikus, küll siis on aega ka pensioni üle plaane pidada. Oleme oma tuleviku mina suhtes sageli väga optimistlikud. Küll tema hakkab tervislikumalt toituma, hakkab rohkem raamatuid lugema ja küll ta leiab ka raha pensionipõlve veetmiseks. Pessimist võib aga küsida, kas ta üldse elab pensionieani. Kõik see viib sama tulemuseni – võta raha välja ja ela, kuniks elu antud.