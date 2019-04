Läti president Raimonds Vējonis alustab täna koos abikaasaga kahepäevast riigivisiiti Eestisse. Külastus on sümboolne ja toimub paljuski tulevikule mõeldes, tähistades kui mitte päris uut, siis kindlasti järgmist koostöötsüklit Läti ja Eesti vahel. Alates mõlema riigi iseseisvuse taastamisest on selliseid tsükleid olnud mitu.

Mõlema riigi taastamise periood lõppes põhimõtteliselt Euroopa Liitu ja NATOsse astumisega, mis omakorda suunas edasist koostööd juba uude vormi ja tõi kaasa arusaama, et suudame saavutada palju enamat, kui meil on ühised eesmärgid ning meie koostöö on tihe ja oleme otsustes ühel meelel.