On hämmastav, kuidas üksteist mitte tundvate inimeste mõtted ühele rajale sattuvad – enda suureks üllatuseks leidsin Postimehe lisast AK (vt «Narva vanalinn tuleb taastada», 6.04) lausa uskumatuna tunduva kirjutise, mis suures osas sisaldab just seda, millele olen palju mõelnud: jõel pikemat aega püsinud rindejoonel paiknevate linnade, seega Narva ja Tartu sihikindlat hävitamist. Narva on mulle eriliselt lähedane, kuna minu kasvataja vanaema suguvõsa pärineb Narva-Jõesuust (Krabud, olid tegevad jõelaevanduses). Vanaema vennapoeg Heino Krabu põgenes sõja ajal Rootsi ja sai seal lokaalselt tunnustatud arhitektiks, kelle hobiks oli graafika; juba noorukina oli ta päris professionaalsel tasemel joonistanud Narva vanalinna, osa neist graafilistest lehtedest andis ta minu teada Narva muuseumile.