Suurbritannia koos ülejäänud Euroopa ja maailmaga elab teadmatuses. Haiguse nähud on selged, selle kõige silmapaistvam ilming migreen, laiemale publikule tuntud kui Brexit. Mis võiks olla aga selle tekitaja?

Ülemarst ehk peaminister Theresa May on juba kolm aastat Brexitit ravida üritanud. Ta tunnistab, et tervenemine võib osutuda keeruliseks ja pikaajaliseks protsessiks, kuid lahendus tuleb ning patsienti ootab viljakas ja õitsev tulevik.

May alluvad pole aga ühegi ravimeetodiga seni nõustunud. Kellele meeldiks jääda tolliliitu, kellele ühisturule. Äärmuslikumad doktorid lahkuksid leppeta, teised korraldaksid referendumi, et uurida, kas peavalu patsiendile üldse enam muret valmistab.

Kogu trall käib selle ühe sümptomi ümber. Kolleegium süüdistab ülemarsti ja teisi meeskonnaliikmeid patsiendi seisundi halvenemises. Haiguse hais peletab eemale teisi riike ja ettevõtteid. Kõik muretsevad ja keegi ei tea, kuidas haige piinu leevendada.

Keegi aga ei uuri haiguse tekitajat ehk Brexiti põhjust. Ja mädanik süveneb. Suurbritannia on jõudnud olukorda, kus ükskõik milline Brexiti-lahendus haigust enam ei ravi. Sellele tulnuks tähelepanu pöörata enne selle ekstreemse sümptomi avaldumist, et see ära hoida. Teadmatus ja venitamine süvendab aga põletikku kogu organismis.

Otsus lahkuda leppeta tooks omakorda kaasa ennenägematud kõrvalnähud, mida kardavad kõik arstid. Sellest hoolimata terendab see silmapiiril ja arstid kasutavad seda läbirääkimistel ähvardavalt kolleegide vastu. Ka Euroopa Liitu jäämine tervenisti või osaliselt tekitaks aga reaktsiooni organismi teatud osades, sama lugu on leppega lahkumisega. Naasta haiguseelsesse seisundisse pole enam võimalik.

Ükskõik millise lahenduseni London viimaks jõuab, eiratakse ligi 50 protsendi oma kodanike soove.

