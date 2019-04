Keserakonna valijad jätavad oma partei europarlamendi valimistel hääleta, sest on pettunud otsuses astuda võimuliitu EKREga. Sellest kõigest võib võita aga parteitu Raimond Kaljulaid, kirjutab Maardu linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko.

«Воры на доверии» (lihtsustatult «petised» – toim.) – nii kutsutakse Venemaa kriminaalses žargoonis kurjategijaid, kes püüavad võita kodanike usaldust, eesmärgiga neid seejärel röövida. Me elame küll Eestis, kuid Jüri Ratase Keskerakonnale sobib see määratlus otsekui valatult. Keskerakondlased teevad seda ennekõike vene valijatega, pettes kergeusklikke inimesi, et moodustada liit parempoolsete radikaalidega.