Jõulud ja aastavahetus on selja taga ning kätte on jõudnud traditsiooniline vanaema sünnipäeva tähistamine. Hommikul käib kogu pere juba pikal poetuuril ja tütrel lubatakse tähtsa päeva puhul kärus istuda. Nii on ka temal tore mööda vahekäike ringi sõita. Peagi on samasse kärusse kuhjatud nii toidukraam kui ka õllekast. Kangem kraam hangiti nädal varem piiri tagant. Toodi ikka varuga, sest kõik sõbrad olid oma tellimuse juba varem sisse andnud.