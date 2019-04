Raivo Aeg justiitsministrina – hakkab ellu viima poliitiliselt tundlike või keeruliste kriminaalasjade puhul menetlustähtaegade piiramist, millel on võlu ainult korrumpeerunud poliitikutele, maffiale ja paadunud kriminaalidele. Nii palju siis korruptsioonivastase võitluse kahurist Tallinnas. Ausad inimesed peaksid sellise seadusandliku sõltuvuse vastu seisma viimse veretilgani. Parlamentaarne järelevalve või – sekkumine prokuratuuri tegevusse on samuti õhkõrna piiriga lubadus ja vaieldamatult saab huvitav olema ka kõik see, mis puudutab rahvaalgatuse või rahvahääletuse seadustamist, mis ilmselt just tema lauale maanduvad.

Tõnis Lukas kultuurisministrina – kas keegi arvab, et ta võidab kiusatuse Alar Karisele ja ERM-ile mitte kätte maksta? Mina ei usu. See, kuidas ta sealt viimati lahkus, ei anna tunnistust väärikusest ega ka vajalikust enesekriitikast. Veel ootan huviga sedagi, milliseks kujuneb uus sisuline integratsioonipoliitika eriti Ida-Virumaal, mis ei tohiks piirduda Kohtla-Järvele eestikeelse kooli alles jätmisega. Muide, huvitaval kombel ei räägi lepe midagi sellest, et integratsioonipoliitikas oleks kuidagi kavas tegeleda näiteks Ida-Virumaa või Tallinnas venekeelsete koolide meelsusega, mis on ilmselgelt tegelik kurja juur. Muidugi ei loe leppest välja ka midagi tegeliku ega sisulise segregatsiooni vähendamiseks eesti ja vene emakeelega inimeste vahel. Aga võib-olla sai tint lihtsalt otsa, ja me kuuleme peatselt Lukase sisukat ja ausameelset tegevuskava selles osas.

Marti Kuusik: «Kõige tähtsam küsimus on taastada riiklik iseolemine sisuliselt. Esiteks, me peame taastama võime öelda «ei» administratiivse Euroopa Liidu poolt mahitatavale hullusele nagu võimalikud immigratsioonikvoodid. Ei Euroopa tervikuna ega ammugi Eesti, ei ole võimeline absorbeerima Aafrika demograafilist plahvatust, säilitades enda olemust. Mõtlevate inimestena saame ju aru, et see, mis toimub Prantsusmaal, Belgias, Rootsis ja Soomes, need inimohvrid ja kannatused, millega lihtinimesed peavad tänavatel oma poliitikute kuritegelikku vastutustundetust kinni maksma, ei ole midagi, mida peaksime Eestisse soovima. Lihtsalt, milleks? Riigikogu on see koht, kus mõtlemisvõime säilitanud rahva hääl peab saama kõlama - selge «ei», me ei osale selles! Teiseks - peame osutama mõtlemisvõime taastamise abi vana Euroopa rahvastele. On sõnulseletamatult hale, põlastusväärne ja kindlasti mitte järgitav eeskuju, kuidas nad lasevad ennast tappa ja vägistada. Me peame aitama neil ärgata. Kolmandaks - oma tublidele liitlastele Kesk- ja Ida-Euroopas peame olema toeks. On häbiväärne, et Eesti esindajad Euroopa Parlamendis asuvad ühele poolele Ungari ja Poola karistajatega, kui need riigid seisavad tõeliselt ja sisuliselt oma elanike eest.» Allikas tema valimisreklaam.