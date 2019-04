Vastses koalitsioonilepingus on välis- ja julgeolekupoliitika üks väheseid valdkondi, mis mahub ära ühele leheküljele. Esmapilgul suuri muudatusi ei ole – Eesti on toetanud alati Euroopa Liitu riikide liidu, mitte liitriigina. Ilmselt tekib muudatus senise Euroopa Liidu poliitika teostamises – mitu Brüsseli ettepanekut, mis varem läks läbi lihtsamalt, ei pruugi nüüd nii lihtsalt pääseda. Sest igal pool nähakse föderaliseerumise ja Brüsseli diktaadi ohtu.

Koalitsioonilepet loevad suure huviga ka välissaatkonnad. See võis ka olla põhjus, miks sisaldab välis- ja julgeolekupoliitika alapeatükk lubadusi edendada «hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna». Ja: «Taunime resoluutselt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat.» Muuga kui hea näo näitamisega välismaailmale ei oskaks seletada asjaolu, miks säärased laused jõudsid välis- ja julgeolekupoliitika alapeatükki. Ehkki muidugi on rahvustevahelise vaenu vältimine Eesti julgeoleku üks suurimaid tagatisi. Siis jah.

Rahustavalt mõjub ka teadmine, et välislepingute ratifitseerimist ja denonsseerimist rahvahääletusele ei saa panna. Kuid muidugi tekib vaidlus küsimuses, mis on välisleping ja mis ei ole. Kuid päris tänava peal ei saa diplomaatiat ajada.

Seda, et välis- ja julgeolekupoliitikas suuri muudatusi ei tule, näitab ka kõnekas fakt, et nii välis- kui ka kaitseministri portfelli said endale Isamaa esindajad, vastavalt Urmas Reinsalu ja Jüri Luik. Viimane poleks tulnud valitsusse, kui välis- ja julgeolekupoliitikas oleks aset leidnud kannapöörded. Kuid et valitsuses langevad kõik otsused konsensusega, võime ikkagi eeldada senise välis- ja julgeolekupoliitika ajamise stiili muutust. Paljud asjad, mis varem olid iseenesestmõistetavad, ei pruugi seda enam olla.