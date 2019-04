Kus on tuleviku jaoks vajalikud reformid? Kiirpilk koalitsioonileppele näitab, et IKE valitsusel puudub igasugune tahtmine tegeleda Eesti jaoks oluliste tulevikuprobleemidega.

Eesti elanikkond vananeb, tööealine elanikkond väheneb. Mudel, kus aina väiksem hulk tööealisi peab oma maksudest üleval aina kasvavaid sotsiaal- ja tervishoiukulusid, on tulevikus suure küsimärgi all ja vajab alternatiivide läbimõtlemist. Ma ei näe valitsuse kavades mingeid põhimõttelisi reforme, mis kindlustaksid sotsiaal- või tervishoiuvaldkonna rahastamise ka 20 või 50 aasta pärast. Samuti ei näe ma mingeid märke soovist teha reforme, et liikuda vähese tööjõunõudlusega, targema majanduse poole.