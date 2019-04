Niipea kui sel nädalal sai avalikuks president Kersti Kaljulaidi (49) otsus minna 18. aprillil Moskvasse, hakati visiidi ümber ja kohale laduma küsimärke, üks rasvasem kui teine: küll pole kohtumise sisust küllalt teada, küll olevat karta, et juhtub midagi alandavat – kuni selleni välja, et see ettevõtmine ise on kohatu.