Volodõmõr Zelenskõil (41) on aina reaalsem võimalus saada Ukraina presidendiks. Koomikul on ette näidata ka varasem kogemus selles rollis – ta kehastas presidenti telesarjas, mida vaatas pea pool Ukraina elanikest.

1. aprillil avaldatud esimese vooru tulemustest selgus, et Zelenskõid toetas 30,24 protsenti valijaist: seda on poole rohkem kui ametikohale tagasi pürgiva Petro Porošenko 15,95 protsenti.

Zelenskõi, kes on oma senise kampaania kulutanud inimeste veenmisele, et ta on tõsiselt võetav kandidaat, üritab ka teisest voorust teha vaatemängu. Kaks kandidaati andsid eile tema nõudmisel vereproovi, et tõestada nende organismide puhtust viinast ja uimastitest.