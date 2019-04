Ettevõtja Indrek Neivelt tervitas sel nädalal uue panga sündi, kuigi see polnud ilmselt päris see, mis tal meelel oli, kui ta käis mõne aja eest välja idee, et Eestis võiks luua uue ja ühise panga. Üle kahekümne aasta tegutsenud Liisi järelmaksufirmast sündis skandinaavia päritolu nimega Holm Bank, mis kuulub täielikult Haapsalu ettevõtjale Arne Veskele (62).