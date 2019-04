Jutud Narva vanalinna ülesehitamisest on sama vanad kui meie okupatsioonijärgne iseseisvus. Selge see, et 90ndatel unistati sellest nii-öelda eemalt, sest Narvas kohapeal polnud eestlased ju harjunud käima ja narvakad ise teadsid valdavalt vaid sõjajärgset linna. Nõukogude ajal käidi piirilinnas sageli selleks, et saada häid eestikeelseid raamatuid – kohalikud neid ei ostnud ja mujal oli väärt emakeelne kirjandus defitsiit. Aga taasiseseisvuse algusaastail kadus seegi argument.