Riigikogu on Eesti Vabariigi kodanike valida, nagu valivad liidupäeva Saksamaa kodanikud. Te ei manitse ju Saksamaale kolinud naisi, et must riie pealaest jalatallani ehmatab lapsi ja on ebahügieeniline. Ärge siis õpetage eestlasi, kuidas nad peaksid oma keelt ja kultuuri arendama ja kaitsma, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.