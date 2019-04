Neeme Tõnisson. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Tervist käsitletakse kui vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisundit. Pikeneva eluea kontekstis on ennetuse rolli tervise tagamisel raske alahinnata, kirjutab Geenivaramu vanemteadur ja TÜ Kliinikumi meditsiinigeneetik.

Küsimus on, millises ulatuses ennetusega tegeleda, et saadav tervisetulu oleks tasakaalus kuludega ega põhjustaks liigset ärevust. Olen tänulik dr. Le Vallikivile 30. märtsil Arteris ilmunud väga otsese ütlemisega intervjuus välja toodud kitsaskohtade eest, aga tahaksin siinkohal kaitsta vähi sõeluuringuid,

Sõeluuringud on ülemaailmselt aktsepteeritud ennetusmeetmeks. Sõeluuringuid tehakse igas elueas. Alustame rasedate sõeluuringutega loote kromosoomhaiguste varaseks avastamiseks, vastsündinute sõeluuringust (suuresti geneetiliste) ainevahetushaiguste avastamiseks ning lõpetades vanemas eas vähi sõeluuringutega. Rasedate sõeluuringute alusel tekib vanematel võimalus otsustada, kas nad jätkavad kromosoomhaigusega loote korral rasedust. Ainevahetushaiguste sõeluuringutega tekib võimalus vastsündinute raviks enne pöördumatute haigusnähtude teket. Vähi sõeluuringute eesmärgiks on vähendada hilisstaadiumis avastatud vähijuhte ning vähendada vähist tingitud suremust.

Sõeluuringutes uuritakse alati terveid isikuid sooviga avastada viiteid kõrgenenud haigusriskile. Leide kinnitatakse või välistatakse lisauuringutega. Sõeluuringute leidudest osa on valepositiivsed – valehäired, mis võivad põhjustada ärevust. Sellisest võimalusest tuleks osalejaid eelnevalt teavitada. Sõeluuringute ebapiisaval teostamisel on ohuks aladiagnostika, hilisjuhud, tüsilik ravi ja haigusest tingitud suremus. Kõigi Eestis Haigekassa poolt käivitatud sõeluuringute puhul on eelnevalt teostatud põhjalik tulu ja kulude analüüs.

Eestis viiakse riiklikult läbi näiteks rinnavähi ja soolevähi sõeluuringuid. Maailmas on selgelt näidatud, et rinnavähi sõeluuring vähendab hea korralduse puhul rinnavähist tingitud suremust. Nii säästab Suurbritannias rinnavähi mammograafiline sõeluuring igal aastal hinnanguliselt 1400 elu. Kuni neli naist sajast kutsutakse korduvatele uuringutele ning neist viiendikul tuvastatakse rinnavähk. Eestis on tagasikutsutuid umbes kolm naist sajast osalejast, kuni kuuendikul neist ehk neljal-viiel naisel tuhandest avastatakse kordusuuringul rinnavähk. Seega suurem osa esialgsetest leidudest on valehäired ja uuritavad võiks neist teada.

Igasuguse sõeluuringu edukus on seotud piisavalt suure sihtrühma ja osalusmääraga. Eestis kaasas rinnavähi mammograafiline sõeluuring alles hiljuti vaid 50…62-aastaseid naisi ning kutsututest osalesid laias laastus pooled. Nüüdseks on sihtrühma laiendatud 50…69-aastastele naistele ning kutsutakse ka kindlustamata isikuid.

Teades sõeluuringute puudusi, tekib küsimus, kuidas teha paremini. Üheks võimaluseks on parandada piltuuringut. Mammograafiast täpsema tulemuse annaks nn tomosüntees, kuid sellega kaasneb lisakulu. Samuti ei peeta enam piisavaks vanusepõhist vähi sõeluuringut. Enamus Euroopa riikidest rakendab rinnavähi mammograafilist sõeluuringut 50…69-aastastel. Samas üle 20 protsendi rinnavähi juhtudest avaldub nooremas eas. Teatud osal madala riskiga naistest võiks valehäirete vähendamiseks alustada uuringuid hiljem, teha neid harvem või üldse loobuda sõelumisest. Strateegiliselt peetakse oluliseks jõuda vanusepõhisest vähi sõeluuringust riskipõhise käsitluseni.

Oluline, et mitte vältimatu komponent riskipõhisest käsitlusest tuleneb geneetilisest riskihinnangust. Üksikuid kõrge vähiriskiga geenivariante esineb õnneks harva. Eesti Geenivaramu andmetel kindlasti mitte rohkem kui ühel naisel sajast. Standardpraktikas on teadaolevate haigusseoseliste geenivariantidega naistele tagatud ligipääs arstiabile. Osa neist võiks alustada sõeluuringuid juba 30ndates. Sobivas vanuses ei ole välistatud ennetav sekkumine, aga kõik sellised meetmed arutatakse enne patsientidega läbi. Efektiivse ennetuse tõttu peetakse haigusseoselistest geenivariantidest teavitamist täisealise patsiendi soovil igal juhul eetiliseks. Ebaeetiline oleks naistelt võtta võimalus oma terviseriskide vähendamiseks.

Mõeldes tulevikule oleme tänu teadusuuringutele ja oskusele arvestada paljude geenivariantide koosmõju võimelised leidma Eestis veel viis naist igast sajast, kelle tõenäosus rinnavähki haigestumiseks on 40-aastaselt sama kui keskmise haigusriskiga naistel 50-aastaselt. Oleks väga loogiline, et nende naiste sõeluuringuid ei lükata viiekümnendatesse vaid neid palutakse uuringutele varem. Selline pilootuuring ongi Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ning Geenivaramu osalusel hetkel ühena esimestest maailmas töös. Uurime naiste valmisolekut sõeluuringutes tavapärasest varasemaks osalemiseks, neil reaalselt vähijuhtude esinemist võimalikku ärevust ja muid psühhosotsiaalseid mõjusid. Esmane tagasiside uuritavatelt on olnud julgustav. Inimesed saavad aru, et nad aitavad töötada välja uusi käsitlusmudeleid ning et uuringus osalemisest võiks neile sündida enam kasu kui kahju.

Senine vereproovist PSA määramisel põhinev meeste eesnäärmevähi sõeluuring ei ole tänu suurele valehäirete osakaalule Euroopas tunnustust leidnud. Samas on Rootsis äsja saanud heakskiidu nn Stockholm3 sõeltest, mis kombineerib biomarkereid vereproovis, geeniandmeid ning kliinilisi riskifaktoreid. Valehäirete osakaal on uue lähenemisega langenud 50 protsenti.