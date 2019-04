Brenton Tarrant. FOTO: POOL New/REUTERS

Kolm nädalat tagasi saatis massimõrvar Brenton Tarrant Uus-Meremaal usutunnistuse ning oma haiglaste põhimõtete alusel hauda 50 inimest. Uus-Meremaa on rünnaku järel relvaseadust kiirkorras karmistanud, tehes seda, millega USA pole aastakümnete jooksul hakkama saanud. Paljastatud on terroristi kontakte terves maailmas, uuritakse tema käike ning võimud esitavad talle süüdistuse 50 inimese mõrvas. Jah, Uus-Meremaa on reageerinud otsustavalt, et sellised veretööd enam ei korduks, kuid hoopis sügavam probleem peitub mujal.

«Keegi ei tea, kui palju nendes mošeedes terroriste oli. Aga äkki vend teadis? Aga äkki vägistati ja tapeti mõni ta lähedane seal?», «Moslemite ja mustade kuritegudest võiks sama kaunilt kirjutada.», «Nüüd siis on terrorist, aga kui moslem hävitab Euroopas rahvast, siis Postimees on vait». Need on vaid mõned näited kommentaaridest, mis ilmusid Postimehe Facebooki lehel sellestsamast terrorirünnakust rääkiva artikli all.

Delfi kommentaarium osutus veel hullemaks. Kangelaseks nimetati terrorist Andres Breivikut, rünnakus süüdistati moslemeid, kes ei lase valgetel oma väljakujunenud kultuuriruumis elada, ning üks kodanik kommenteeris artiklit massimõrvast: «Üle pika aja midagi head kah Delfis.»

Väike, aga piisavalt kõva häälega osa inimestest kipub paremäärmusliku terrorismi õigustamiseks järgima väidetavalt USA presidendi Franklin Delano Roosevelti poolt Nicaragua diktaatori kohta öeldud sõnu: «Ta võib küll olla sitapea, aga ta on meie sitapea.»

Justkui paremäärmuslasest terrorist oleks mingit pidi õigem mees kui islamiäärmuslasest terrorist.

Seesama segment genereeris õigustusi Tarranti tegudele, justkui oleks paremäärmuslasest terrorist mingit pidi õigem mees kui islamiäärmuslasest terrorist. Inimelu alavääristava ja teise inimgrupi hävitamist toetavad paremäärmusliku terrorismi toetajad ja õigustajad ei erine just kuigi palju neist, keda peetakse oma suurimaks vaenlaseks.

Kui terrorirühmitus ISIS põhjendab oma jõhkrust sellega, et hävitada tuleb uskmatud ja need, kes tõlgendavad koraani neist erinevalt, siis paremäärmuslike rünnakute peapõhjus on väidetav valge rassi säilimise kindlustamine. Üks hävitab usu, teine nahavärvi põhjal.