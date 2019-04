Oli päris kummaline, kui teatati, et Eesti Vabariigi president sõidab Moskvasse avama saatkonnahoonet. Maja? Sama naljakas oleks olnud teada, et Putin tuleb avama Venemaa Föderatsiooni peakonsulaati Narvas, kuid ei kohtu ühegi aukandjaga, olgu selleks president või «krahvinna». Eesti saatkond on väga kena ja kunsti täis hoone, mille üle Eesti võib olla uhke, sest meie saatkond on tegutsenud ühena vähestest samal kohal sajandi. Aga see on ikkagi maja. Meie ambitsioon võiks olla suurem kui maja.

Praeguseks on selgunud, et meie ambitsioon ongi suurem ja president kohtub oma Venemaa kolleegiga. Tore, sest mingeid kontakte naabritega tuleb hoida. Ometigi on kummaline, et me alustame presidentide tasemel, sest kõik kontaktid on viimase viie aasta jooksul olnud külmutatud. Sisuliselt ei ole toimunud kohtumisi poliitilisel tasemel ning samuti on olnud väga vähe kontakte kõrgemate ametnike vahel. Liialdamata võib öelda, et kõrgemal tasemel on need piirdunud vaid kolme inimesega. Suursaadik Venemaa Föderatsioonis, välisministeeriumi poliitikadirektor ja kapo peadirektori asetäitja. Esimesel puhul pole midagi imestada, sest seni kuni meil on seal saadik, võiks ta ka suhelda. Poliitikadirektori juhtida on korralised konsultatsioonid mh Venemaa välisministeeriumiga. Kapo peadirektori asetäitja on aga lahendanud juhtumeid, kui on vaja julgeolekutöötaja või Eesti kodanik Venemaalt kätte saada. Vähevõitu. Nüüd siis kohe president.