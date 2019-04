Nüüdseks on leitud kõik ligikaudu 600 Šohhinski kaevanduses õnnetuse hetkel töötanud kaevurit. 43 on seni haiglas, neist üheksa kriitilises seisus. Seni on 1,2 kilomeetri sügavusest välja toomata 37 kaevuri surnukehad.