Eesti Noorte Teaduste Akadeemia presidendina soovin riigikogu liikmetele tarkust ja koostöömeelt. Rääkige omavahel, püüdke leida ühisosa. Saage üle sellest, et mõni hea mõte on sündinud kellegi teise peas; kui mitte, siis ei maksa imestada, kui teie hea mõte ei leia toetust. Püüdke luua 101-liikmeline meeskond; see ei tähenda seda, et te peaksite kõiges üksteisega ühel nõul ja arvamusel olema, kaugel sellest, tugevas meeskonnas ongi palju eriarvamusi, mille abil leitakse parim lahendus.

Olen juba varem avaldanud mõtet, et meil ei saa olla head või halba riigikogu, meil saavad olla oma tööd hästi tegevad ja targad riigikogu liikmed või siis mitte. Ma väga loodan, et riigikogu uues koosseisus on inimesed, kes julgevad oma peaga mõtelda, ise otsuseid vastu võtta; kes nuppu vajutades lähtuvad eeskätt sellest, et ei läheks vastuollu oma põhimõtete ja südametunnistusega, mitte aga fraktsiooni otsusest, aga lähtuvad ka teadmistest, faktidest, arusaamisest, mida see nupule vajutus endaga kaasa toob.