Asjakohased küsimused, sest Eesti presidendid ei käi Moskvas väga tihti, et mitte öelda – käivad haruharva. Tegelikult ei olegi neid kohtumisele Vene Föderatsiooni presidendiga kunagi kutsutud. Kui kohtumised on olnud, on need olnud teiste ürituste «äärealadel». Nii näiteks käis president Ilves Moskvas Boris Jeltsini matustel ja soome-ugri rahvaste kongressil Hantõ-Mansiiskis, mille raames kohtus president Medvedeviga.