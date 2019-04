Briti valitsuse nõudel on Türgi valitsus instrueerinud Türgi konsulaate Bulgaarias, Rumeenias ja Ungaris kiirustama tulevikus passiformaalsustega juudi rahvusest, samuti kui ka nende riikide teiste emigrantide suhtes ning on ühtlasi teostanud kergendusi emigrantide konvoidele Türgi territooriumi läbimiseks.

Sellega ühenduses ajaleht «Cumhiriet» juhib tähelepanu asjaolule, et alates Euroopa sõja puhkemisest mitmed tuhanded emigrandid on läbinud Türgi rännakul Süüriasse ja teistesse Lähis-Ida riikidesse.

Siinjuures tekitab huvi Kairo teade, et Egiptuse siseminister on seletanud, et Egiptus ei suuda enam emigrante vastu võtta. Möödunud 10 aasta jooksul on Egiptuses leidnud peatuspaiga üle 40 000 emigrandi, mis on viimaste piirideni ammendanud võimalused selles suhtes.